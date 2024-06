2024-06-16 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، دەبوو ئەو 38 مووچەیەی لێبڕین و پاشەكەوتی لێكراوە بدرایەتەوە بە مووچەخۆران و هیوادارین دەست بۆ…

