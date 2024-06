2024-06-16 14:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆران رایدەگەیەنێت، ئەمڕۆ یەكەم رۆژی جەژنی قوربان، ئۆتۆمبێلێك لە گوندی دلێزیان لە نزیك ئیدارەی سەربەخۆی…

The post سۆران.. ئۆتۆمبێلێك وەرگەڕا و شۆفێرەكەی برینداربوو appeared first on Esta Media Network.