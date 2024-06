2024-06-16 14:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ئەوقاف و كاروباری ئاینیی هەرێم رایدەگەیەنێت، هەوڵی جددی درا تاوەكو ئاسانكاریی بۆ ئەو كەسانە بكرێت كە بە…

The post پشتیوان سادق: هەوڵی جددی درا تاوەكو ئاسانكاریی بۆ ئەو كەسانە بكرێت كە بە ڤیزای گەشتیاریی چوونەتە سعودیە و فەریزەی حەج ئەنجامبدەن appeared first on Esta Media Network.