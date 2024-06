2024-06-16 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق بەبۆنەی هاتنەوەی جەژنی قوربانەوە پەیامێكی پیرۆزبایی بڵاوكردەوە و دەڵێت، “بەڵێنمان لەگەڵ گەلی خۆمان نوێ دەكەینەوە…

The post سەرۆك وەزیرانی عێراق پەیامێكی پیرۆزبایی بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.