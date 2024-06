2024-06-16 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حاجییەکی خەڵکی سلێمانی لە سعودیە کۆچی دواییکرد. کاروان ستونی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی کوردستان بە تۆڕی…

