2024-06-16 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی کۆیە، رایگەیاند، لەنێوان دوو خاوەن کەپری گەشتیاریی سماقوڵی شەڕ روویدا و کوژراو و بریندار هەن. تاریق حەیدەری،…

