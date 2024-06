2024-06-16 23:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کەرکوک رێڕەوێک بۆ رۆیشتنی پاسکیل دیاریکرابوو، بەڵام کراوەتە گەراجی راگرتنی ئۆتۆمبێل. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە کەرکوک…

