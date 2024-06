2024-06-16 23:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی ئەوقافی هەرێم وادەی گەڕانەوەی حاجییان بۆ هەرێم ئاشکرادەکات. نەبەز ئیسماعیل، وتەبێژی وەزارەتی ئەوقافی هەرێم بە تۆڕی…

The post وادەی گەڕانەوەی حاجییانی هەرێم راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.