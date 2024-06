2024-06-17 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هاوینەهەواری پرژێ لە سنووری قەزای چۆمان کەسێک لە شاخ هەڵدێرا و گیانیلەدەستدا. کاروان میراودەلی بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی…

The post لە هاوینەهەواری پرژێ کەسێک لە شاخ هەڵدێرا appeared first on Esta Media Network.