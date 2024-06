2024-06-17 17:18:03 - سەرچاوە: کەناڵ8

ئەستێرەی زنجیرەی هاری پۆتەر، دانیال رادکلێف یەکەم خەڵاتی تۆنی بەدەستهێنا، بۆ رۆڵبینینی لە شانۆییەکی موزیکیدا، هەروەها ئەنجێلینا جولی یەکەم خەڵاتی وەرگرت بۆ بەرهەمهێنانی شانۆیی "the outsider" کە خەڵاتی باشترین موزیک و سێ خەڵاتی دیکەی بردەوە. لە ئاهەنگی دابەشكردنی خەڵاتەکانی "تۆنی"ـدا کە تایبەتە بە بواری شانۆی ئەمریکی، دانیال رادکلێف ئەستێرەی هاری پۆتەر، توانی خەڵاتی باشترین ئەکتەر بۆ رۆڵبینینی لە شانۆیی " Merryly We Roll Along"ـی موزیکیدا وەربگرێت، کە لە ساڵی 1981 نمایشکرا و شکستی هێنا، بەڵام دانیال و هاوکارەکانی توانیان بە سەرکەوتوویی زیندووی بکەنەوە و ببنە براوەی چوار خەڵات. هەروەها، نمایشی موزیکیی "the outsider" و شانۆیی "Stereophonic"، لە دیارترین خەڵاتەکانیان لە