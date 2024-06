2024-06-17 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی ئیسپانیا توانی گروپێك دەستگیربكات كە هانی لایەنگرانی دەدا هێرش بكەنەسەر پاسی یاریزانانی ریاڵ مەدرید و هاندەرانی یانەكە.…

