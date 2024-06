2024-06-17 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی گەشتوگوزاری هەڵەبجە دەڵێت، لە یەكەم رۆژی جەژندا 15 هەزار گەشتیار روویان لە ناوچە گەشتیارییەكانی سنوورەكەیان كردووە و…

