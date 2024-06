2024-06-17 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرپەرشتیاری حەجی هەرێم دەڵێت، لەڕێی كونسوڵخانەی عێراقەوە سۆراغی ئەو هاوڵاتییانە دەكەن كە لە سعودیە كۆچی دواییان كردووە یان…

The post ئاگادارییەك لە ئەوقافی هەرێمەوە دەربارەی هەندێك لەو هاوڵاتییانەی لە سعودیەن appeared first on Esta Media Network.