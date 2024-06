2024-06-17 23:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوو بەلەمی كۆچبەران لە ئاوەكانی یۆنان و ئیتاڵیا نوقمبوون و سەرۆكی كۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەكان وردەكارییەكەی ئاشكرادەكات. بەكر عەلی،…

The post دوایین زانیاری لەبارەی نوقمبوونی دوو بەلەمی كۆچبەران appeared first on Esta Media Network.