2024-06-18 13:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نۆژەنکردنەوەی کۆشکەکەی جۆرج واشنتن، یەکەم سەرۆکی ئەمریکا دۆزیەنەوەی چەند کوپەیەکی بەدواداهات، لەناو کوپەکانیشدا میوەی گێلاس هەبوون. شوێنەوارناسەکان 35…

The post لە ژێرزەمینەکەی کۆشکی یەکەم سەرۆکی ئەمریکا چەند کوپەیەک میوە دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.