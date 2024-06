2024-06-18 22:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتوگوزاری هەڵەبجە رایدەگەیەنێت، لە سێیەم رۆژی جەژندا پێشوازیمان لە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار کردووە و هیچ رووداوێکی…

The post گەشتوگوزاری هەڵەبجە: لە سێیەم رۆژی جەژندا پێشوازیمان لە 23 هەزار گەشتیار کرد appeared first on Esta Media Network.