2024-06-19 11:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، ژمارەی دانیشتووانی بەغداد هەشت ملیۆن کەسی تێپەڕاندووە و پێویستە خزمەتگوزارییەکان زیاتر بکرێن. نووسینگەی راگەیاندنی…

