2024-06-19 12:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی عێراق رایدەگەیەنێت، لە نۆ پارێزگای عێراق پلەی گەرمی نیوەی پلەی کوڵان تۆماردەکات، لە هەرێمی کوردستانیش گەرمیان 48…

