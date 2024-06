2024-06-19 14:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ وەزیری ناوخۆی بەحرەین پێکهێنانی لیژنەیەکی بۆ پێداچوونەوە بە سەرجەم حاڵەتەکانی بەدەستهێنانی رەگەزنامەی بەحرەینی لە ساڵی 2010 تاوەکو…

