2024-06-19 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێکی وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق رایگەیاند، لە بەرهەمهێنانی هەنگویندا گەیشتوونەتە ئاستی خۆبژێویی و ساڵی رابردوو نزیکەی 850 هەزار تۆن…

