2024-06-19 17:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی عێراق دەڵێت، تا کۆتایی ئەمساڵ 1000 خوێندگەی نوێ دروستدەکرێن و دەچنە خزمەتەوە بۆ ساڵی نوێی خوێندن…

