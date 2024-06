2024-06-19 19:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەی 20ی حوزەیران، وەرزی هاوینی ساڵی 2024 دەستپێدەکات، پلەی گەرمی لە عێراق بەشێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەتەوە، بە جۆرێک لە…

The post سبەی دەچینە وەرزی هاوینەوە و تەندروستیی عێراق هۆشداری دەدات appeared first on Esta Media Network.