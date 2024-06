2024-06-19 21:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێم بڵاویکردەوە، دووشەممەی داهاتوو یەکەم کاروانی حاجیانی هەرێم لە رێگای فڕۆکەخانەکانی سلێمانی و هەولێرەوە…

The post بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێم: دووشەممەی داهاتوو یەکەم کاروانی حاجیان دەگەنەوە هەرێمی کوردستان appeared first on Esta Media Network.