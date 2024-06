2024-06-19 21:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رەنگە زۆرینەی رۆژ بە دڵ تامەزرۆی خواردنی پارچەیەک شیرینی بیت، کە ئەمەش زۆرجار بەهۆی ئالوودەبوون بە شەکر روودەدات…

The post بەم خواردنانە بەرەنگاری ئالوودەبوون بە شەکر ببەرەوە appeared first on Esta Media Network.