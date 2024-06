2024-06-19 21:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی دانەوێڵەی سلێمانی دەڵێت، “چاوەڕوانین حکومەتی عیراق 20 ملیار دیناری دیکەمان بۆ بنێرێت بەمەبەستی بەردەوام بوون…

