2024-06-19 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. ئەحمەد کەرکوکی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک رایگەیاند، لەدوای جەژن کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک بەڕێوەدەچێت. د. ئەحمەد کەرکوکی…

The post ئەحمەد کەرکوکی: دوای جەژن کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک ئەنجامدەدرێت appeared first on Esta Media Network.