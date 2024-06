2024-06-20 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قەدەغەی راوکردنی ماسی لە هەرێم کۆتایی دێت، بەڕێوەبەری سامانی ماسییش دەڵێت تا ئێستا نەگەیشتووینەتە ئاستی خۆبژێوی و پشت…

The post ماوەی قەدەغەی راوەماسی کۆتایی دێت appeared first on Esta Media Network.