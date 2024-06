2024-06-20 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ چوونە ناو وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی بۆ ئاستی باڵا، پێویست دەكات زیاتر ئاگات لە گەرمبوونی…

The post لەگەڵ هاتنی هاوین بەم جۆرە رێگری لە گەرمبوونی مۆبایلەكەت بكە appeared first on Esta Media Network.