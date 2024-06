2024-06-20 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ رۆژانی جەژنی قوربان، زیاتر لە 125 هەزار گەشتیار سەردانی سلێمانییان کردووە، و وتەبێژی گەشتوگوزاریش پێشبینی زیادبوونی ژمارەکە…

