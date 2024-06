2024-06-20 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری كۆچ رایدەگەیەنێت، دابەشكردنی بڕی ئەو چوار ملیۆن دینارەی بۆ خێزانە ئاوارەبووە گەڕاوەكان تەرخانكراوە، بەردەوامە. ئیڤان فایەق، وەزیری…

The post دابەشكردنی هاوكاریی دارایی بەسەر ئەو خێزانە ئاوارانەی دەگەڕێنەوە بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.