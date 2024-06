2024-06-20 14:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە تۆمەتی سووتاندنی 500 دۆنم پوش و پاوان و زیانگەیاندن بە نزیکەی 60 هەزار دار، کەسێک لە ناحیەی…

The post بەتۆمەتی سووتاندنی 500 دۆنم پوش و پاوان و زیانگەیاندن بە نزیکەی 60 هەزار دار کەسێک دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.