2024-06-20 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، رووداوی گیانلەدەستدانی ژمارەیەك هاونیشتمانی لە سنووری ئیتاڵیا مایەی بەخۆداچوونەوە و راچڵەكینی گەورەیە تاوەكو بەرپرسیارانەتر مامەڵە…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: رووداوەكەی سنووری ئیتاڵیا مایەی راچڵەكینی گەورەیە appeared first on Esta Media Network.