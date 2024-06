2024-06-20 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی کۆریای باشوور بەهۆی کەمبوونەوەی ژمارەی دانیشتووان و رێژەی لەدایکبوون لە وڵاتەکەیدا باری نائاسایی دیمۆگرافی راگەیاند و بەڵێنیدا…

