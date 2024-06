2024-06-20 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەكانی هەرێم رایدەگەیەنێت، بە بەراورد بە ساڵی رابردوو ئەمساڵ ئاستی ئاو لە بەنداوەكان زیاترە و بەشێك…

The post رەحمان خانی: بە بەراورد بە ساڵی رابردوو ئەمساڵ ئاستی ئاو لە بەنداوەكان زیاترە appeared first on Esta Media Network.