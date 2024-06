2024-06-20 20:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری حكومەتی هەرێم لە ئیتاڵیا رایدەگەیەنێت، زۆربەی كۆچبەرە رزگاربووەكان لە كەناراوەكانی ئیتاڵیا كوردن و تائێستا چارەنووسی بەشێكی زۆر…

The post رێزان حەمەساڵح: زۆربەی كۆچبەرە رزگاربووەكان لە كەناراوەكانی ئیتاڵیا كوردن appeared first on Esta Media Network.