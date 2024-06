2024-06-20 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی راگەیاندنی وەفدی حاجییانی هەرێم لە سعودیە رایدەگەیەنێت، 19 حاجی هەرێمی كوردستان لە سعودیە گیانیان لەدەستداوە و هاوكات…

The post رۆژگار جەعفەر: 19 حاجی هەرێمی كوردستان لە سعودیە گیانیان لەدەستداوە appeared first on Esta Media Network.