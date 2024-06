2024-06-20 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پۆلیسی هەرێم بڵاویکردەوە، ئەو پلانە ئەمنییەی بۆ رۆژانی جەژنی قوربان دانرابوو، 100% سەرکەوتوو بوو و هیچ…

