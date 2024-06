2024-06-21 10:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری كۆمپانیای خۆراك لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەشەخۆراكی مانگی چوار بە داتای مانگی پێنج دابەشكراوە و هاوكات بڕیارێكی نوێ…

