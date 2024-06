2024-06-21 10:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەوی رابردوو ئاگرێك لە سنووری نێوان ئامەد و مێردین كەوتەوە بەهۆیەوە 5 كەس گیانیانلەدەستدا و 44 كەسی دیكەش…

