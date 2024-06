2024-06-21 15:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری ئاوی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەپێی ئەو پلانەی دانراوە بۆ وەرزی هاوین گرفت لە دابینكردنی ئاوی خواردنەوە بۆ گەڕەكەكان…

The post لەبارەی بەردانەوەی ئاوی خواردنەوە بۆ هاوڵاتییانی شاری سلێمانی لە وەرزی هاویندا دڵنیایی دەدرێت appeared first on Esta Media Network.