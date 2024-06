2024-06-21 17:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەرمی حاجییەکی دیکەی هەرێم لە مەککە دۆزرایەوە و بەوەش ژمارەی حاجییە کۆچکردووەکان گەیشتە 23 حاجی. کاروان ستونی، وتەبێژی…

The post تەرمی حاجییەکی دیکەی هەرێم لە مەککە دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.