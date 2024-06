2024-06-21 17:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینیی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئەو هاوڵاتییانەی لە سعودیە گیریانخواردبوو رەزامەندی وەرگیراوە لە رێگای پاسی تایبەتەوە…

