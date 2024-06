2024-06-21 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێکخراوی تەندروستیی جیهانی هۆشداری دەدات کە دەرزیی ساختەی “ئۆزامپیک” بۆ دابەزاندنی کێش دەبێتە هۆی مردن. بەپێی رۆژنامەی تایمز،…

