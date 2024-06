2024-06-22 11:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق جەختیلەوە کردەوە، سەربازگەکانی سوپای عێراق پێویستیان بە نوێکردنەوە هەیە بۆ…

The post لیژنەی ئەمنیی پەرلەمانی عێراق: سەربازگەکانی سوپا پێویستیان بە نوێکردنەوە هەیە appeared first on Esta Media Network.