2024-06-22 11:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم چەند بڕیارێكی تایبەت بە ساڵی نوێی خوێندنی 2024/ 2025 دەركرد. بەپێی بڕیارەكان كە بە نووسراوی…

The post پەروەردەی هەرێم لەبارەی ساڵی نوێی خوێندنی 2024/ 2025 بڕیاریدا appeared first on Esta Media Network.