2024-06-22 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێکی وەزارەتی بازرگانیی عێراق رایگەیاند، ئاسانکاریی بۆ وەرگرتنی گەنمی جووتیاران کراوە و لە ماوەی 24 کاتژمێردا پارەی گەنمەکەیان…

