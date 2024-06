2024-06-22 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی پارێزگای زیقار دەوامی رەسمی بۆ سبەی یەکشەممە راگرت، بەهۆی ئەوەی پلەی گەرمی بەردەوامە لە بەرزبوونەوە، سەرەڕای ئەوەی…

The post بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی دەوامی رەسمی لە پارێزگایەکی عێراق راگرت appeared first on Esta Media Network.