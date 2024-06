2024-06-22 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە رۆژانی جەژندا كەمترین رووداو و سەرپێچی لە سلێمانی تۆماركراون. بەپێی راگەیەندراوێكی قائیمقامیەتی سلێمانی كە…

The post لە رۆژانی جەژندا كەمترین رووداو و سەرپێچی لە سلێمانی تۆماركراون appeared first on Esta Media Network.