2024-06-22 20:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەكانی گەرماوە گۆڕانكاری لە دەوامی فەرمانگە حكومییەكان دەكریچت و دەسەڵاتێكیش بەو پارێزگایانە…

The post سودانی لەبارەی دەوامی فەرمانگەكانەوە بڕیاریدا appeared first on Esta Media Network.