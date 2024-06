2024-06-22 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر رێگای عەربەت – سلێمانی ئاگرێکی گەورە کەوتووەتەوە و وتەبێژی بەرگریی شارستانیی سلێمانیش رایگەیاند، ئاگرەکە لەلایەن جوتیارانەوە کراوەتەوە.…

